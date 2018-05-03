Muhalefetin ittifak açıklaması hafta sonuna ertelendi

Muhalefetteki dört partinin 24 Haziran seçimleri için uzlaştıkları ittifak ile ilgili açıklamanın hafta sonuna ertelendiği bildirildi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak phrotokololünü bugün imzalamayacak.

Kaynak: İHA