Muhalefetin ittifak açıklaması hafta sonuna ertelendi

Muhalefetteki dört partinin 24 Haziran seçimleri için uzlaştıkları ittifak ile ilgili açıklamanın hafta sonuna ertelendiği bildirildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak phrotokololünü bugün imzalamayacak.
Kaynak: İHA
24 Haziran seçimleri için ittifak konusunda anlaştıkları açıklanan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak açıklaması hafta sonuna ertelendi.
Muhalefetteki dört partinin 24 Haziran seçimleri için uzlaştıkları ittifak ile ilgili açıklamanın hafta sonuna ertelendiği bildirildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak phrotokololünü bugün imzalamayacak.
Kaynak: İHA