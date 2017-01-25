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Buradasınız : » » 'Muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'

'Muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Muhalefet Anayasa Mahkemesine başvurabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasında, anayasa değişikliğine ilişkin kanun ile ilgili olarak, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde." dedi. 

Etiketler: Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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