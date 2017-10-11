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Muhafız Alayı davasında ikinci gün

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

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Muhafız Alayı davasında ikinci gün

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

TRT'yi işgal girişiminde bulunan sanıkların da yargılandığı davanın ikinci celsesinde, sanık savunmaları alınıyor.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine dün başlanan ve 534 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesinde sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Daha sonra da, 2 bin 900 sayfa olan iddianamenin özeti okundu.

Davada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra 65 TRT çalışanı da müşteki olarak yer alıyor.

Dava kapsamında, aralarında eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 10'u sivil 534 şüpheli hakkında, 7 ayrı suçtan 66'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.TRTHABER

Etiketler: fetö, muhafız alayı davası
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