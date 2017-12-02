  • 02 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.914
    EURO 4.656
  • BIST 103558.98
    ALTIN 161.116
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Müftülere nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girdi

Müftülere nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girdi

İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Müftülere nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girdi

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilecek.

Yetki verilecek görevlileri bakanlık belirleyecek. Yönetmelikte görevlilerin yetkilerine ilişkin düzenlemeye de gidildi.

Nikah yetkisi büyükşehir belediye başkanları için büyükşehir belediye hudutları içinde geçerli olacak.

Diğer belediye başkanları ve müftülük görevlileri için yetki, sorumluluk alanlarındaki bölgeler olacak.

Muhtarlar için ise köy hudutlarıyla sınırlı kalacak. Sığınmacılar da evlendirme memurlarına başvurabilecek.

Evlenme bildirimi il göç idaresi müdürlüğüne yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: resmi gazete, nikah kıyma yetkisi, müftüler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER