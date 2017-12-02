Müftülere nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girdi

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilecek.

Yetki verilecek görevlileri bakanlık belirleyecek. Yönetmelikte görevlilerin yetkilerine ilişkin düzenlemeye de gidildi.

Nikah yetkisi büyükşehir belediye başkanları için büyükşehir belediye hudutları içinde geçerli olacak.

Diğer belediye başkanları ve müftülük görevlileri için yetki, sorumluluk alanlarındaki bölgeler olacak.

Muhtarlar için ise köy hudutlarıyla sınırlı kalacak. Sığınmacılar da evlendirme memurlarına başvurabilecek.

Evlenme bildirimi il göç idaresi müdürlüğüne yapılacak.

Kaynak: TRT Haber