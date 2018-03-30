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Buradasınız : » » Müfettiş yardımcılığı sınav sorularını çalan 17 kişi gözaltında

Müfettiş yardımcılığı sınav sorularını çalan 17 kişi gözaltında

FETÖ soruşturmaları kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2011'deki müfettiş yardımcılığı sınavını, soruları çalarak kazanan 35 kişiden 17'si gözaltına alındı.

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Müfettiş yardımcılığı sınav sorularını çalan 17 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılındaki müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin usulsüzlükler mercek altına alındı. Başsavcılık tarafından soruları ele geçirerek sınavı kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, gözaltı
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