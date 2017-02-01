Müezzinoğlu: Referandum ile erken seçim arasında fark var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısına dair bir soruya, "Referandum ile erken seçim arasında dağlar kadar fark var. Neticede, 1 Kasım'da bu ülke, bu millet seçimini yaptı, önümüzdeki 4 yılla ilgili kimin yöneteceği konusunda yetkiyi verdi." cevabını verdi.

CHP'nin 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde takındığı tavrı hatırlatan Müezzinoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, TBMM'de 367 ucubesiyle tıkayan parti kim? CHP. Bunu Anayasa Mahkemesine götüren kim? CHP. Madem ki cumhurbaşkanı seçimleri millete sıkıntı veriyor, cumhurbaşkanı kim? Cumhurun başkanı. O zaman dedik ki 'Cumhurun başkanını cumhur seçsin.' İlk defa 10 Ağustos 2014 tarihinde cumhur, başkanını seçti." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, cumhurun başkanının yetkilerinin yeniden şekilleneceği bir referandum sürecine girildiğine işaret ederek, "Bu ülkede millet, milli irade, cumhur, demokrasi adına, millet ve seçmen vicdanının büyük çoğunluğunun yansıyacağı süreçle ilgili bir referandum var. Bunun erken seçimle bir alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun, bir süredir Mecliste beklediğinin hatırlatılması üzerine Müezzinoğlu, "O, TBMM Başkanı'na veya yönetimine sorulur, onu bilemem. İster üç gün gecikmiş, ister beş gün gecikmiş, neticede nisan ortalarında bu referandum yapılacak." şeklinde konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, referandum takvimine ilişkin soruyu, "O çok önemli değil, ha bir hafta önce, ha bir hafta sonra. Sayın Cumhurbaşkanımıza gelecek, belki o aynı gün imzalayacak, belki de 15 günlük yetkisi süresince incelemede bulunacak." şeklinde yanıtladı.

Müezzinoğlu, "Meclisten çok hızlı çıktı ancak halen Mecliste olması bir merak konusu oldu? Niçin henüz gönderilmedi?" sorusuna karşılık, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık sorunları olduğunu hatırlattı.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun bu yüzden mi Mecliste beklediğinin sorulması üzerine Müezzinoğlu, "Bilmiyorum." karşılığını verdi.