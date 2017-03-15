Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'ne açıklık getirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'ne ilişkin, "Bu bir maaş değil ki, bu bir hediye. Burada işin özü; doğum yapmış annenin, istihdamda güçlü kalışına destek vermektir." dedi.

Müezzinoğlu, Türki̇ye İhracaatçılar Mecli̇si̇ (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Büyükanne Projesi'nde, büyükannelere maaş verilmesini doğru bulmadığına yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Müezzinoğlu, kadının istihdamdaki gücünü artırmak, istihdamda kalıcılığını devam ettirebilmek adına böyle bir projeyi pilot uygulama olarak başlattıklarını hatırlattı.

"İşin özü; annenin, istihdamda güçlü kalışına destek vermek"

Torununa bakan babaanne ile anneannelerin ücret talebinde bulunmadığını anlatan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da zaten şunu diyor; onun hesabına bankada hesap açacağım, onun hesabına yatıracağım veya ona hediye alacağım. Dolayısıyla bu bir maaş değil ki, bu bir hediye. Burada işin özü; doğum yapmış annenin, istihdamda güçlü kalışına destek vermektir. 2016'nın başında doğum yapmış anneye, şayet anne ve baba, her ikisi de çalışıyorsa, yarı zamanlı çalışma hakkı verdik. Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmak isteyen anne için yönetmelikte 'Bir gün gelir, bir gün gelmeyebilir.' şeklinde düzenleme de var. Geldik buraya, işveren ne diyor; 'Bir gün gelen, bir gün gelmeyen anneyi, çalışanı benim istihdamda tutabilmem mümkün değil. Veririm tazminatını, gönderirim eve.' Biz buna rıza gösterebilir miyiz? Gösteremeyiz. O zaman kadının istihdamdaki gücü, artı maaşındaki yarı yarıya düşmesi, ev ekonomisine de katkıyı azaltacak. Bir, maaş eve tam gelsin; iki, kadın istihdamı güçlü olsun; üç, torun emin ellerde olsun; dört, anne huzurlu olsun; beş, bir hediye verelim. Bu kadar basit."