MTV düzenlemesi bu hafta Genel Kurul'un gündeminde

TBMM, 2018 yılı bütçe tasarısı ile "torba tasarı" için yoğun mesai yapacağı bir haftaya giriyor.

2018 yılı bütçe tasarısı hafta başından itibaren Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 30 Ekim Pazartesi günü bütçenin tümü üzerinde görüş bildirilecek.

31 Ekim Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçesi gündemde olacak.

Daha sonra Bakanlıkların ve kurumların bütçeleri teker teker ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, kasım ayı sonuna kadar gece gündüz mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nun gündemi de yoğun olacak. 130 maddeyi bulan torba tasarı Genel Kurul'a gelecek.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için, fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

Düzenlemeyle 10 yılını doldurmuş kamu lojmanlarının satışa çıkarılmasının önü açılıyor.

Yaz saati uygulamasını uzatmaya yönelik düzenleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na veriliyor.

Kitle fonlama ilk kez mevzuata giriyor. Projesi olan, ancak kaynak bulamayan girişimciler kitle fonlaması yöntemiyle finansman bulabilecek.

Torba tasarıyla gazilere de yeni haklar gelecek. İlkokul ve ortaokul mezunu olan gaziler ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlar, kamuda hizmetli kadrosu yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Kaynak: TRT Haber