Moskova'da Suriye toplantısı

Interfax Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının Cumartesi günü Moskova'da Suriye konusunu görüşmek üzere bir araya geleceklerini açıkladı.

Trump Suriye hakkında açıklama yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili "Eve dönmek istiyoruz. Eve döneceğiz. Fakat güçlü ve kalıcı bir ayak izi bırakmak istiyoruz ve bu bizim görüşmemizin çok büyük bir kısmını oluşturdu" demişti. İran'ın Akdeniz'e erişimine izin vermek istemediklerini de söyleyen Trump, "Suriye'de DEAŞ'la ilgili işimizi en azından bitirmek üzereyiz ve kimsenin başaramadığı bir iş yaptık" diye konuşmuştu.

Macron zaman vermek imkansız dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın Suriye'deki varlığını sona erdirmesiyle ilgili bir zaman çizelgesi vermesinin "imkansız" olduğunu açıklamıştı. Macron Suriye'de yapılması gerekenlerin gelecek haftalarda ve aylarda değerlendirileceğini ve Suriye'ye müdahalenin ilk amacının DEAŞ ve diğer militan gruplarla ilgili işleri bitirmek olduğunu belirtmişti.

78 sivil hayatını kaybetti

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Suriye'ye hava operasyonu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.