Moritanyalı alimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Moritanya Alimler ve Din Adamları Forumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Müslüman liderleri, ümmetin meselelerine karşı duyarlı olmaya ve topumun her kesimiyle beraber iş birliği içinde hizmet etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti söz konusu iş birliğini pekiştirdiği ve örnek bir ziyaret olduğu vurgulandı.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz’in İsrail ile ilişkileri kesme kararına da yer verilen açıklamada, Müslüman liderlerin gösterdiği bu tavrın çok önemli olduğu kaydedildi.

Moritanya’da büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya'daki temasları kapsamında mevkidaşı Abdulaziz ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Moritanya’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ofisinin açılması planlanıyor.

Kaynak: AA