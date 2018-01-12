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Buradasınız : » » "Mor Beyin" yazılımı mağdurları 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek

"Mor Beyin" yazılımı mağdurları 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek

OHAL Komisyonu, ByLock mağdurlarının görevlerine iade edilmeleri için çıkarılan KHK'ya başvuruların 12 Mart pazartesi günü mesai bitiminde son bulacağını açıkladı.

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&quot;Mor Beyin&quot; yazılımı mağdurları 12 Marta kadar başvuru yapabilecek

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 697 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurularının alınmasına başlandığını açıkladı.

Başvurular, 12 Mart'ta sona erecek.

Komisyona, 695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen kişiler için 24 Aralık 2017'de başlayan başvurular, 21 Şubat'ta tamamlanacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna, "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tradresinden ulaşılabilecek.

Komisyon, 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanının görevlerine iade edilmesinin ardından söz konusu kişilerden başvuru yapanların dosyalarını en son görev yaptığı kurum ve kuruluşlara gönderecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: ohal komisyonu, mor beyin, khk
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