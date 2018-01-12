"Mor Beyin" yazılımı mağdurları 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 697 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurularının alınmasına başlandığını açıkladı.

Başvurular, 12 Mart'ta sona erecek.

Komisyona, 695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen kişiler için 24 Aralık 2017'de başlayan başvurular, 21 Şubat'ta tamamlanacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna, "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Komisyon, 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanının görevlerine iade edilmesinin ardından söz konusu kişilerden başvuru yapanların dosyalarını en son görev yaptığı kurum ve kuruluşlara gönderecek.

Kaynak: AA