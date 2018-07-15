MİT'te '15 Temmuz etkinliği' düzenlenecek

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, “15 Temmuz anma ve saygı etkinliği” düzenleyecek.
MİT Karargahı’nda yapılacak etkinlik, yerleşkeye ilk ateşin açıldığı saat olan 22:38’de saygı duruşuyla başlayacak.
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Etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben konuşma yapacak.
Kalkışmaya karşı koyarken gazi olan MİT mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösterimi ile devam edecek.
Kaynak: AA