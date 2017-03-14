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Buradasınız : » » "MİT'in ByLock raporu delil sayılır" tespiti

"MİT'in ByLock raporu delil sayılır" tespiti

FETÖ sanıkları avukatlarının, mahkemelere MİT tarafından gönderilen raporların delil sayılamayacağı iddiasına yanıt, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi.

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&quot;MİTin ByLock raporu delil sayılır&quot; tespiti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarının, adli bir delil olarak kabul edilmesi ve buna itibar edilemeyeceği şeklindeki savunmaların geçersiz sayılması gerektiği tespiti yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğündeki eylemlere ilişkin 7 polis hakkında düzenlediği iddianamede, FETÖ davalarına giren bazı sanık avukatlarının, MİT'in gönderdiği ByLock raporlarının "istihbarat bilgisi olduğu ve bu nedenle delil sayılamayacağına" ilişkin savunmaları değerlendirildi.

İddianamede, ByLock yazışmalarının, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun ek 1. maddesindeki "Milli İstihbarat Teşkilatı uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ikinci kitap dördüncü kısım yedinci bölümünde yer alan suçlar (devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk) hariç olmak üzere adli mercilerce istenemez" şeklindeki hükme dikkati çekilerek, mevcut davalarda söz konusu raporların "adli bir delil olarak kabul edilmesi ve bu delile itibar edilemeyeceği şeklindeki savunmaların geçersiz sayılması gerektiği" belirtildi.

TCK'nın ikinci kitap dördüncü kısım yedinci bölümü, "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlığını taşıyor.

Bu başlık altında "devletin güvenliğine ilişkin belgeler", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "askeri yasak bölgelere girme", "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" suçlarında verilecek cezalar düzenleniyor.

Sanık avukatlarının savunmaları

Savcılıklar, FETÖ suçlamasıyla açılan davalarda, sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduklarına yönelik tespitler varsa, bunu delil olarak kullanıyor.

Mahkemeler bu bilgiyi, MİT'ten de soruyor. MİT'ten gelen raporlarda, sanıkların ByLock'u hangi tarihlerde, kaç kez kullandıkları ve mesaj içerikleri gibi tespitlere yer veriliyor.

Ancak FETÖ sanıklarının avukatları, MİT'ten gelen raporların delil sayılamayacağını ileri sürüyor. Avukatlar, Anayasa'ya göre MİT'in adli soruşturma yapma yetkisinin bulunmadığını ifade ederek, teşkilat raporlarının delil niteliği taşımadığını savunuyor.

MİT'in görevlerinin, ilgili kanunda sayıldığını belirten avukatlar, teşkilatın bu görevleri arasında mahkemelere rapor sunmanın bulunmadığını iddia ediyor.

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in ByLock kullanıcısı oldukları MİT'ten gelen bilgi notuyla belirlenmişti. Özçelik ve Başer, Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki yargılamada, bu konunun MİT'in görev alanına girmediğini sıkça dile getirerek, aleyhlerindeki MİT raporunun mahkemede delil teşkil etmediğini öne sürüyor. AA

Etiketler: mit, mahkeme, ByLock raporu
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