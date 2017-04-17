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Buradasınız : » » MİT tırlarını durduran firari savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran firari savcı yakalandı

Hatay'da MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Kavalcıoğlu yakalandı.

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MİT tırlarını durduran firari savcı yakalandı

MİT'e ait tırı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Kavalcıoğlu'nun İstanbul'da olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kavalcıoğlu'nu bir yolcu otobüsünde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kavalcıoğlu'nun işlemleri sürüyor.

Hatay'da MİT'e ait tırı 2014 yılında durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim'" diyerek tehdit ettiği ileri sürülen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, meslekten ihraç edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. AA

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