'MİT tırlarına ilişkin bilgi talebi yazısı ABD Büyükelçiliğine ulaştı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının bugün saat 15.26 itibarıyla büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi. AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının teslim alındığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının bugün saat 15.26 itibarıyla büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi. AA