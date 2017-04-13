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Buradasınız : » » 'MİT tırları' eski savcısı için 15 yıl istendi

'MİT tırları' eski savcısı için 15 yıl istendi

MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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MİT tırları eski savcısı için 15 yıl istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

Etiketler: savcı, mit tırları, Aziz Takçı
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