MİT açıkladı! 31 bin kişilik yeni Bylock'çu listesi

FETÖ'nün haberleşme sistemi Bylock serverları üzerinde yapılan çalışma derinleştirildi. 31 bin kişilik yeni bir listeye ve 1 buçuk milyon yazışmaya ulaşıldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından liste savcılığa verilecek ve yeni operasyonlar için düğmeye basılacak.

Fetullahçı Terör Örgütünün haberleşme sistemi Bylock üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının deşifre ettiği serverlerda emniyet birimleri yeni bulgulara ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kurulan bir ekip yeni IP adresi üzerinde inceleme yaptı.

O incelemede 31 bin yeni kullanıcıya ulaşıldı. 1 buçuk milyon yazışma, detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu sayede daha önce tespit edilemeyen kripto örgüt üyelerinin de deşifre edilebileceği değerlendiriliyor.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte 31 bin kişilik liste Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilecek.

Emniyetin ortaya çıkardığı veriler neticesinde yeni operasyonlar için düğmeye basılacak. Bylock soruşturmaları kapsamında daha önce 18 milyon yazışma deşifre edilmişti.

Şu ana kadar 102 bin Bylock kullanıcısından 50 bini hakkında adli işlem yapıldı.