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Mısır'daki terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi

Mısır'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.

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Mısırdaki terör saldırısı nedeniyle Türkiyede 1 günlük milli yas ilan edildi

Mısır'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre;

"24 Kasım 2017 tarihinde Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya çekilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Mısır'daki cami saldırısında ölenlerin sayısı 305'e yükseldi

Etiketler: son dakika, Milli yas
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