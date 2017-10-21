CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi 6'ıncı günde devam ediyor.

Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyor, şuuru kapalı, yaşamsal bulgular normal. Nörolojik bulguları dünle aynı minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği ve beyin koruma tedavisiyle devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan Baykal'ın beyne giden ana damarında tıkanıklık tespit edilmişti.

Boyundan anjio yapılan Baykal, görülen ödem ve kanama üzerine iki ameliyat daha geçirmişti.