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'Minik Alperen' davasında karar çıktı

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Minik Alperen davasında karar çıktı

İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin’in kreş servisinde unutulması sonucu hayatını kaybetmesinde ihmali bulunan sanıklara 5 yıldan 9 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Alperen Sakin’in ailesi, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Aile ve davaya müdahil olan kurumların avukatları, sanıklara "olası kastla insan öldürme" suçu yöneltilerek en üst sınırdan ceza verilmesini, indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatları ise 11 aydır tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan servis şoförü Taner İşgören ve servis görevlisi Dilara Kamberler "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 5 yıl, diğer 3 sanığa ise "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 5 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kaynak: TRT Haber

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