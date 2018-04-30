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Milyonları ilgilendiren tasarı Meclis'te

Cezalar, borçlar, öğrenciye üniversite affı, imar barışı ve emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili birçok alanda yeni düzenleme geliyor. Kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Milyonları ilgilendiren tasarı Mecliste

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM 17 Mayıs'a kadar çalışacak

Yeni üniversitelerin kurulması tasarısı ile kamu borçlarının yapılandırılması ve emekliye ikramiye verilmesini de içeren kanun tasarısının yasalaşması için Meclis mesai yapacak.

Kaynak: AA

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