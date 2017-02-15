Milyonlarca kişiye hizmet verecek hastanede sona doğru

Anadolu Yakası'nın büyük hastaneleri arasında yerini alan, bulunduğu bölgenin yanı sıra çevre ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede yapılarak modern cihazlarla donatılan Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Yaklaşık 53 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip hastane, bulunduğu konum itibarıyla Çekmeköy'den Sancaktepe'ye, Sultanbeyli'den Şile'ye kadar nüfus yoğunluğunun da yüksek olduğu bir bölgeye hitap edecek.

Tam kapasite çalışmasıyla yılda yaklaşık 1,5 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmesi planlanan 380 yataklı hastanede, donanımlı tek ve çift kişilik odalarda otel konforunda hizmet sunulacak.

Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kamil Özdil, yaptığı açıklamada, sağlık tesisinin yapımına 2010'da başlandığını ancak 2013'e kadar büyük bir mesafe katedilemediğini anlattı.

Özdil, bölgenin yürüme alanında çok ciddi bir nüfus potansiyeline sahip olduğunu, buradaki vatandaşların sağlık hizmeti almak için ya da acil bir durumla karşılaştıklarında en yakın kamu hastanesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ciddi nüfus yoğunluğunun aynı hastaneye başvurması nedeniyle orada da etkin hizmet sunumunun zorlaştığını aktaran Özdil, şöyle devam etti:

"Böyle stratejik bir noktada bu hastanemizin devreye alınması sonrasında hem diğer hastanelerimizde hizmet sunumu kısmen rahatlayacak hem de burası çok ciddi bir yük kaldıracak diye umut ediyoruz. Diğer bölge hastanemizdeki projeksiyona dayanarak yıllık yaklaşık 1,5 milyon civarındaki hastaya hizmet verilebileceğini öngörüyoruz. Tabii bu tüm servislerin hizmete alınmasıyla tam kapasiteye erişecektir. Ancak başlangıçta poliklinik hizmetleri ve daha sınırlı bir hizmetle başlayacağız. Hızlıca tüm servisleri hizmete almaya gayret edeceğiz. Hastanemizde 55 yoğun bakım yatağımız olacak. Bunun içerisinde kalp-damar cerrahisiyle ilgili, yenidoğan yoğun bakımımız ve erişkin yoğun bakım ünitelerimiz olacak. İnşallah bu da bu bölge için ciddi bir yük alacaktır diye düşünüyoruz."