Milyonlar Yenikapı'da bir araya gelecek

"Evet Platformu" tarafından Anayasa değişikliği halk oylamasına bugün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak "Büyük İstanbul Mitingi"nin hazırlıkları tamamlandı.

Halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'a sayılı günler kala İstanbul, "Evet Platformu"nca bugün gerçekleştirilecek mitinge hazırlanıyor.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 16.00'da başlaması planlanan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da vatandaşlara hitap edecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Yenikapı'daki her mitingden önce istişare toplantıları yaptıklarını dile getiren Temurci, sürekli daha iyiyi yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Temurci, bugünki mitingin en ayırt edici kısımlarının ulaşım ve sahne olduğunu belirterek, "Sahnede 100 metrekarelik dev ekranlar olacak. Şu anda ses kulelerini artırdık. Kurulacak ekran sayısı da artırıldı. İstiyoruz ki Yenikapı'ya gelen her bir kardeşimiz kendisini sahnenin dibinde hissetsin. Yüzü aşkın giriş kapısı olacak. Ulaşım noktasında ise 200'ü aşkın gemi ve vapur planlamaları yapıldı. Bu mitingin en ayırt edici özelliği günü. Cumartesi yapacağız. Sahne tamamlandı."

Mitinge her siyasi görüşten vatandaşı beklediklerini ifade eden Temurci, 8 Nisan'da Yenikapı'da ortaya çıkacak tablonun "kardeşliğin resmi" olacağını vurguladı.

Yenikapı'da geçen 2 yıl içinde çok sayıda miting düzenlediklerini anımsatan Temurci, şöyle devam etti:

"Yenikapı bizi tanıyor, biz de Yenikapı'yı tanıyoruz. Onun için burada yapılan mitinglere bakıldığında genel seçimler, referandum, fetih şölenleri var. İstanbul, sadece Türkiye'de değil, dünyada toplanabilecek en büyük kalabalığı 7 Ağustos 2016'da burada topladı. Siyasi görüşü her ne olursa insanlarımız buraya akın etti. Yine aynı duygularla bir mitingin olmasını arzu ediyorum. Milletin karar verdiği her bir süreç, her bir seçim çok değerlidir. O değerin adeta buluşma noktasıdır Yenikapı."

Selim Temurci, İstanbul'da yürütülen halk oylaması çalışmalarının başarılı olduğunu dile getirerek, "evet" diyerek, yarınları için topluma değişim sunduklarını söyledi.

Vatandaşlardan güçlü bir "evet" beklediklerini aktaran Temurci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 'hayır' diyenleri de 'evet' diyenleri de seviyoruz. 16 Nisan'a kadar 'hayır' diyen ve kararsız olan her bir kardeşimin neden 'evet' demesi gerektiği hususuna sadece sivil toplum kuruluşları değil, her bir vatandaşımız odaklanmalı. Kararsızları 'evet'e dönüştürmeli. Milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. 16 Nisan sonrası Türkiye çok daha güçlü olacak. Burada bugün büyük bir panoda şehitlerimizin isimleri olacak. Gazilerimiz, şehit ve gazi aileleri burada olacak. 15 Temmuz'daki o uzun geceyi 16 Nisan'da bitirmek istiyoruz."