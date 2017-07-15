Milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı.

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya mekan olacak.

Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne hazırlanıyor.

Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atıyor.

Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

Kısıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nda, üzerinde ay-yıldız ve 15 Temmuz baskılı tişörtler giyen, 15 Temmuz logolu şapkalar takan vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, köprüye doğru hareket etti.

Çengelköy

Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalınıyor.

Sokaklar ve dükkanlara Türk bayrakları asılırken, meydana çıkan sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.

Altunizade

Altunizade'ye gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları taşıyarak törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyor.

Bu arada, vatandaşların yürüdüğü D-100 Karayolu'na çıkan ara yolların girişleri kamyonlarla kapatıldı.

Öte yandan tören alanına başka noktalardan da gruplar halinde yürüyüşler yapılıyor. Sağlık çalışanları da Üsküdar Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptıktan sonra köprüye yürümeye başladı.

Vatandaşlar Eyüp Sultan Meydanı'nda toplanmaya başladı

Eyüp Belediyesi'nce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda dev bir platform kuruldu. Platformun bir yanında şehitlerin isimlerinin yazıldığı, diğer tarafında da üzerinde tanka çıkan ve elinde Türk bayrağı sallayan bir kişinin fotoğrafı ile "Nöbetteyiz" yazılı ışıklı panolar yer aldı.

Platformda, müzik işliğinde 15 Temmuz'da yaşananların yer aldığı sinevizyon gösteriliyor.

Eyüp Sultan Camisi'ne de dev Türk bayrağı asıldı. Caminin önünde şehitlerin hayrına etli pilav dağıtılıyor.

Alanda toplanan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu, tekbir getirdi.

Etkinlik kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda dualar edilecek, şehit ve gazi yakınlarının konuşmaları olacak. Eyüp Sultan Meydanı'na kurulacak büyük led ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törendeki konuşması canlı izlenecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenleri kapsamında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin önüne de platform kuruldu. Burada bulunan dev ekranda 15 Temmuz şehitlerinin isimleriyle birlikte fotoğrafları yansıtılıyor ve 15 Temmuz'la ilgili çeşitli belgesel gösterimleri yapılıyor.

Ankara'da vatandaşlar Ulus Meydanı'nda toplanmaya başladı

Başkentte 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında yapılacak gece yarısından itibaren başlayacak yürüyüşe katılmak üzere vatandaşlar Ulus Meydanı'na geliyor.

Güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alınmaya başlayan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylüyor.

Birinci Meclisten başlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar sürecek yürüyüş kapsamında bazı noktalara demir bariyerler konuldu.

Kızılay'dan TBMM'ye geçecek yürüyüş korteji için de güvenlik önlemleri alınırken, polis helikopteri görevlendirildi.