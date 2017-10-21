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Milli yüzücülerden deniz dibi temizliği

Türkiye'yi uluslararası yüzme etkinliklerinde temsil eden yüzücüler, Urla ilçesinde deniz dibini temizledi.

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Milli yüzücülerden deniz dibi temizliği

Türkiye'yi uluslararası yüzme etkinliklerinde temsil eden açık su yüzücüleri, antrenman yaptıkları Urla ilçesinde deniz dibi temizliği yaptı.

Gelinkaya ve İskele bölgelerindeki deniz dibi temizliğine milli yüzücüler Emre Erdoğan, Rengin Börekçi, Levent Yazıcı, Kartal Sert, Ada Sert ve Ferhat Yayla katıldı.

Yüzücülerden Emre Erdoğan, dalış öncesi yaptığı açıklamada, denizlerdeki kirliliği azaltmayı hedeflediklerini, kış boyunca temizlik çalışması yapacaklarını belirtti.

Temiz deniz için herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, çöplerin denize atılmaması konusunda farkındalık çalışması yapılmasını istedi.

Yüzücüler, yaklaşık 90 dakika süren temizlikte, deniz dibinden 3 otomobil lastiği, meşrubat kutuları, şişeler ve su boruları çıkardı.

Etiketler: deniz dibi temizliği
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