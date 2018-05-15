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Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indi.

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Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

Dün sabah başlayan ve bugün de sürecek "milyonluk yürüyüş" adında kapsamlı gösteriler düzenleyen Filistinliler, İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti.

Bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, “İstişarelerimiz neticesinde Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak için bazı kararlar aldık. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik” dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Ankara

Çankaya Köşkü'nde de milli yas sebebiyle bayraklar yarıya indirildi.

İzmir

Tekirdağ

Adana

İstanbul

Adıyaman

Yozgat

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: nekbe, israil, gazze, filistin
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