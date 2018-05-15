Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

Dün sabah başlayan ve bugün de sürecek "milyonluk yürüyüş" adında kapsamlı gösteriler düzenleyen Filistinliler, İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananların sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD Büyükelçiliği yeni bir Yahudi yerleşim birimidir
- Başbakan Yıldırım: ABD'nin bu katliamda payının olması asla kabul edilemez
İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti.
Bayraklar yarıya indirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
- BMGK'nın Gazze soruşturması talebi ABD'nin engeline takıldı
- Kudüs davasına önce bacaklarını bugün ise canını verdi
- ABD'nin Kudüs kararına ve İsrail terörüne dünyadan tepki yağdı
- Türkiye'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi
Erdoğan, “İstişarelerimiz neticesinde Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak için bazı kararlar aldık. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik” dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
Ankara
Çankaya Köşkü'nde de milli yas sebebiyle bayraklar yarıya indirildi.
İzmir
Tekirdağ
Adana
İstanbul
Adıyaman
Yozgat
Kaynak: TRT Haber