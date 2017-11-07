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Buradasınız : » » Milli Savunma Sanayi'nin yeni hedefi Asya pazarı

Milli Savunma Sanayi'nin yeni hedefi Asya pazarı

TUSAŞ/TAI, ürettiği hava platformlarıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) tedarikçileri arasında yer almayı hedefliyor.

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Milli Savunma Sanayinin yeni hedefi Asya pazarı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda katılımcı ülke temsilcileri ve tedarik makamlarıyla yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.

Şirketin fuardaki standında tanıttığı Atak helikopteri, insansız hava aracı Anka ve temel eğitim uçağı Hürkuş da yoğun ilgi gördü. TAI'nin ürettiği hava platformlarının ihracatına yönelik çabalarda ASEAN ülkeleri önemli bir yer tutuyor.

Tayland'a yönelik Atak helikopterlerine ilişkin teklif çalışması yapıldı. Şirket heyeti önümüzdeki günlerde Tayland'a gelerek bu konudaki çalışmaları sürdürecek.

Malezya ise Anka ile ilgileniyor. TAI, bu konudaki teklifini Malezyalı yetkililere iletirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucu bekleniyor.

Endonezya ile de Anka konusunda görüşmeler yapılıyor. TAI, fiyat teklifi niteliğinde bir çalışmayı Endonezyalı yetkililere iletti.

ASEAN ülkeleri dışında Güney Asya ülkesi Bangladeş ise Anka, silahlı ve silahsız Hürkuş, Atak helikopterine ilgi gösteriyor.

Körfez ülkeleri için rota Dubai

TAI, ileriki günlerde 12-16 Kasım'da Dubai Airshow'a katılacak. Atak helikopteri, en dikkati çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek. Atak'ın, Dubai Airshow'un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yerli ürünler, tusaş, TAI, millli silahlar, Asya, asean, anka
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