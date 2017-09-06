  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'silahlı İHA' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'silahlı İHA' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığından silahlı İHA açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca, terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarına yönelik kasıtlı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşın zarar görmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için asılsız iddiaların ortaya atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"SİHA'ların terör örgütleriyle mücadeledeki başarılı ve etkin desteğinden rahatsız olan terör örgütü destekçileri; herhangi bir kanıt, delil göstermeksizin afaki söylemlerle terörle mücadelede kullanılan savunma araçlarımızın itibarını sarsmaya çalışmaktadır. Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. SİHA'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir.

Ülkemizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadelemiz; aralıksız, hız kesmeden, son teknolojik savunma araçlarımızla, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir." 

Etiketler: Terörle Mücadele, silahlı insansız hava araçları, milli savunma bakanlığı, SİHA, savunma araçları
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