Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Muharrem İnce'ye apolet cevabı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirerek, “O generalin apoletlerini sökeceğim” diyen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye Twitter hesabından cevap verdi.

Canikli, "Sayın Muharrem İnce, Afrin operasyonunun kahraman komutanlarından 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökecekmiş. Sayın İnce, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutan'dır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı’nı alkışlıyor, hatırlatırım. Ayrıca Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin’de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır" sözlerine yer verdi.

4. Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 2 Haziran 2018

Canikli açıklamasında apoletlerin Türk milleti tarafından takıldığını da belirterek, şöyle devam etti:

"Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir. Sizin Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu oradaki teröristleri korumak için TSK’nın Afrin’e girmesine karşı çıkmıştı. Siz, şimdi Afrin’deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin intikamını mı almaya çalışıyorsunuz? İlla bir şey yapmak istiyorsan, teröristlere ve onların siyasi uzantılarına her türlü desteği veren partiniz CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yakasına yapış. Ancak öyle anlaşılıyor ki siz de Kılıçdaroğlu gibi teröristlerle etkili mücadele edilmesinden rahatsızsınız."

Kaynak: TRT Haber, İHA