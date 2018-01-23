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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir destan daha yazılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir destan daha yazılacak

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı için, "Bu, tam anlamıyla terörün temizlenmesi, ortadan kaldırılması harekatıdır." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Zeytin Dalı Harekatında yeni bir destan daha yazılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın terörün temizlenmesi harekatı olduğunu söyleyen Bakan Canikli, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de ve diğerlerinde yeni bir destan daha yazılacak. Bu, tam anlamıyla terörün temizlenmesi, ortadan kaldırılması harekatıdır. Türkiye'nin güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden ve risk taşıyan bu terör yuvalarının, terör yapılarının ortadan kaldırılması operasyonudur." dedi. 

Canikli, şöyle devam etti:

"Bu milleti artık denemekten, test etmekten vazgeçin. Bu millet bundan hiçbir zaman bıkmaz, usanmaz. Ne özgürlüğünü ortadan kaldırabilirsiniz ne diz çöktürebilirsiniz ne de bu ezanları susturabilirsiniz. Bunun için 80 milyonun her ferdi kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu mücadeleyi sonuna kadar yapar."

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, nurettin canikli, milli savunma bakanlığı
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