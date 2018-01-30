Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zaiyat olmadı

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Canikli, gündeme geçilmeden önce Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Genel Kurulu bilgi vermek üzere kürsüye geçerek açıklamalarda bulundu.

Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) terörist olarak tanımlamanın cahillik olduğu söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Afrin'i teröristlerden temizlemek, terör koridorunun oluşmasına izin vermemek ve bölgenin huzura kavuşması için başlatılan harekat planlandığı gibi başarıyla sürmektedir" dedi.

"Harekat sivil kayıp yaşanmaması için titizlikle yürütülüyor"

Bakan Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren siviller olduğu iddiasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Zeytin Dalı Operasyonu sivil kayıp yaşanmaması için titizlikle yürütülmektedir. Bugüne kadar TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zaiyat olmamıştır. Eğer sivillerle ilgili bir kaygımız olmasaydı bu harekat en geç 15 gün içerisinde tamamlanırdı. Terör örgütü ise sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladı. Terör örgütlerinin bu politikasına rağmen sivil kayıp olmaması Türkiye'nin inceliğini ortaya koyuyor."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil kaybı olmamıştır. Eğer sivillerle ilgili bir kaygımız olmasaydı bu harekat en geç 15 gün içerisinde tamamlanırdı.https://t.co/QoBQofjJOn pic.twitter.com/p9vIP5hYCj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Ocak 2018

Canikli, terör örgütünün özellikle Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalıştığını ama bu yalanların çok kısa sürede deşifre edilip kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şu bilgileri de verdi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 teröristin etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetleri tarafından imha edildi ve kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alındı. Bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır."

Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda NATO'nun sınırları olduğunu vurgulayan Canikli, "Biz aynı zamanda NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Bugün bir kez daha Afrin operasyonunda bütün terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığını bir kez daha görüyor ve anlıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: [Zeytin Dalı Harekatı] Bu mücadele Türkiye için varoluşsal bir mücadeledir. En doğal hakkımızdır. https://t.co/QoBQofjJOn pic.twitter.com/gpyuxAMf8u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Ocak 2018

"Kimsenin malında, toprağında gözümüz yok"

Afrin'i işgale değil kurtarmaya gittiklerini belirten Bakan Canikli, "Terör örgütlerini sınırlarımızdan yok etmek zorundayız. Kimsenin malında, toprağında gözümüz yok" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendiren Canikli sözlerine şöyle devam etti:

"Ordumuzun ihtiyaç duyduğu hiçbir tedarik bulunmamaktadır, her türlü tedbir alınmıştır. Eğer üretilen yerli, silah, mühimmat ve araç-gereçler olmasaydı bu harekatı yapmamız, sürdürmemiz söz konusu olamazdı. Bölge tamamen terörden temizlenene kadar operasyon devam edecek, ülke terör tehdidinden kurtulana kadar bitmeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha destan yazacaktır."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Bölge terörden tamamen temizlenene kadar harekat devam edecektir. https://t.co/QoBQofjJOn pic.twitter.com/LrZMaUWDs2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber