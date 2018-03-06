Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli sınır hattında

Hatay Valisi Erdal Ata ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Nuretti Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği komuta merkezinde, harekatla ilgili bilgi aldı.

İnsansız hava aracı görüntülerini inceleyen Canikli, ziyareti sırasında kamuflaj parka giydi.

Gazileri ziyaret etti

Ziyaretin ardından Canikli ve beraberindekiler Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geçti. Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan asker ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını ziyaret eden Canikli, yaralılarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Canikli, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili de hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında sohbet ettiği yaralılar Canikli'ye, tedavilerinin ardından yeniden cephe hattına dönmek istediklerini söyledi.

Bakan Canikli, yaralı bir astsubaya da düğününe katılma sözü verdi.

Ziyaretinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'la telefonda görüşen Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralananlara verilen sağlık hizmetleriyle iligli görüş alışverişinde bulundu.

Canikli daha sonra, Reyhanlı'daki Lojistik Koordinasyon Timi ile 1. ve 2. Komando Tugay Komutanlıklarının harekat merkezlerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA