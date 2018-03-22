Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Harp Okulunda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezuniyet törenine katıldı. FETÖ ile mücadele konusunda ciddi adımlar atıldığını belirten Canikli, şöyle konuştu:

"FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ'ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır."

TSK'da 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunan bin 800 civarında kişinin geçici görevle uzaklaştırıldığını ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

"Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim."

Zeytin Dalı Harekatı

Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirdi, "Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı" dedi.

Kaynak: AA