  • 09 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.504
  • BIST 115022.81
    ALTIN 159.244
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: 2018'de 9 bin 753 subay ve astsubay alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: 2018'de 9 bin 753 subay ve astsubay alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay alımına ilişkin bilgi verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: 2018de 9 bin 753 subay ve astsubay alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Canikli, 15 Temmuz'dan sonra subay ve astsubay sayısında ciddi bir kaybın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Canikli, bu açığı telafi etmek amacıyla çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla Harp Okullarımızda 3 bin 938'i Türk, 520'si farklı ülkelerden misafir öğrenci olmak üzere, toplam 4 bin 458 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı şekilde Astsubay Meslek Yüksekokullarımızda 2 bin 335'i Türk, 106'sı misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 441 gencimiz eğitim faaliyetini sürdürmektedir." dedi.

Bakan Canikli, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim veren Harp Enstitülerinde 15'i misafir 306 öğrenci, araştırma enstitülerinde ise 122 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, nurettin canikli, milli savunma üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER