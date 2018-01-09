Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: 2018'de 9 bin 753 subay ve astsubay alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Canikli, 15 Temmuz'dan sonra subay ve astsubay sayısında ciddi bir kaybın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Canikli, bu açığı telafi etmek amacıyla çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla Harp Okullarımızda 3 bin 938'i Türk, 520'si farklı ülkelerden misafir öğrenci olmak üzere, toplam 4 bin 458 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı şekilde Astsubay Meslek Yüksekokullarımızda 2 bin 335'i Türk, 106'sı misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 441 gencimiz eğitim faaliyetini sürdürmektedir." dedi.

Bakan Canikli, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim veren Harp Enstitülerinde 15'i misafir 306 öğrenci, araştırma enstitülerinde ise 122 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA