Milli Savunma Bakanı Işık, Rusya'da

Suriye krizini ve Halep'teki durumu görüşmek üzere Moskova'da bulunan Işık, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Karlov için taziye dileklerini iletti.

Saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Işık, "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun biz onları mutlaka bulacağız. Elde ettiğimiz bilgileri Rusya ile de paylaşacağız." dedi.

Rusya ile Suriye'de yaptıkları işbirliğine de değinen Işık, "Suriye krizi ve Halep'teki durumla ilgili görüşmelerimiz sadece bu konuların çözümüne değil, Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak." şeklinde konuştu. AA