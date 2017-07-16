  • 16 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.062
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.713
Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Işık ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Gümüşhane'de

Milli Savunma Bakanı Işık ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Gümüşhane'de

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümüşhane'de Limni Gölü Tabiat Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Savunma Bakanı Işık ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Gümüşhanede

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümüşhane'de Limni Gölü Tabiat Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Yılmaz ve Işık, daha sonra ilçenin Zigana köyündeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Vali Okay Memiş, Bakan Yılmaz ve Işık'a, Limni Gölü Tabiat Parkı’nda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Limni Gölü'nün, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaklaşık 13 yıl önce tabiat parkı ilan edildiğini belirten Memiş, sarı çam ve ladin türünün yoğun olduğu sahanın piknik ve kamp amaçlı kullanıldığını söyledi.

Memiş, alanda 11 bungalov ev bulunduğunu, 11 bungalov evin ise yapımına devam edildiği anlattı.

Limni Gölü Tabiat Parkı'nın statüsü dolayısıyla yapılaşmaya kapalı olduğuna işaret eden Memiş, "Alandaki çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Muhteşem bir yer, bütün hemşehrilerimizi ilimizin doğal ve tarihi mekanlarını görmeye davet ediyorum." dedi.

Gölün çevresini dolaşan Bakanlar Yılmaz ve Işık, uzmanlardan gölün oluşumu ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin teknik bilgi aldı.

Bakanlar, göl çevresinde oynayan çocuklarla ilgilendi ve aileleriyle sohbet ettti. Işık'ın çocuklara yönelttiği "Mili Eğitim Bakanı'nı tanıyor musunuz?" sorusu gülüşmelere neden oldu.

Çocuklara öğretmenlerinin adlarını sorarak bir süre sohbet eden Yılmaz, iyi tatiller dileğinde bulundu

Bakan Işık ve Yılmaz’a TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de eşlik etti. 

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümüşhane
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER