Milli Savunma Bakanı Işık ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Gümüşhane'de

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümüşhane'de Limni Gölü Tabiat Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Yılmaz ve Işık, daha sonra ilçenin Zigana köyündeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Vali Okay Memiş, Bakan Yılmaz ve Işık'a, Limni Gölü Tabiat Parkı’nda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Limni Gölü'nün, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaklaşık 13 yıl önce tabiat parkı ilan edildiğini belirten Memiş, sarı çam ve ladin türünün yoğun olduğu sahanın piknik ve kamp amaçlı kullanıldığını söyledi.

Memiş, alanda 11 bungalov ev bulunduğunu, 11 bungalov evin ise yapımına devam edildiği anlattı.

Limni Gölü Tabiat Parkı'nın statüsü dolayısıyla yapılaşmaya kapalı olduğuna işaret eden Memiş, "Alandaki çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Muhteşem bir yer, bütün hemşehrilerimizi ilimizin doğal ve tarihi mekanlarını görmeye davet ediyorum." dedi.

Gölün çevresini dolaşan Bakanlar Yılmaz ve Işık, uzmanlardan gölün oluşumu ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin teknik bilgi aldı.

Bakanlar, göl çevresinde oynayan çocuklarla ilgilendi ve aileleriyle sohbet ettti. Işık'ın çocuklara yönelttiği "Mili Eğitim Bakanı'nı tanıyor musunuz?" sorusu gülüşmelere neden oldu.

Çocuklara öğretmenlerinin adlarını sorarak bir süre sohbet eden Yılmaz, iyi tatiller dileğinde bulundu

Bakan Işık ve Yılmaz’a TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de eşlik etti.