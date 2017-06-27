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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Işık Brüksel'e gidecek

Milli Savunma Bakanı Işık Brüksel'e gidecek

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek olan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile de ikili görüşmede bulunacak.

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Milli Savunma Bakanı Işık Brüksele gidecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gideceği Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Işık, 29 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brüksel'e gidecek.

Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile ikili görüşmeler yapacak. Işık'ın ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi yarın gerçekleşecek.

Etiketler: nato savunma bakanları toplantısı, brüksel, ABD Savunma Bakanı Mattis, milli savunma bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
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