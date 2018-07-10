Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Kabinenin 16 üyesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis kürsüsünde yemin ederek göreve başladı.

Bakan Akar'dan ilk yorum

Kabinenin sürpriz isimlerinden biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

Hulusi Akar ilk değerlendirmeyi yemin töreni öncesinde, "Yeni sistemin hayırlı uğurlu olmasını dilerim." diyerek yaptı.

Akar, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna, "Bakacağız." yanıtını verdi.

"Güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız"

Hulusi Akar, tören sonrasında da gazetecilere konuştu, yeni yönetim düzeni içerisinde herkesin ülke için canla başla çalışacağını söyledi.

"Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız. Ülkemizin hak ve menfaatlerini ülkemiz içinde, yurdumuz dışında, sınır ötesinde karşılayıp kollayacağız."

"Acemi sivil çarpar"

Tebrikleri kabul eden Akar, kendisini izleyen kalabalığı görünce, "Acemi sivil çarpar, dikkat." diye espri yaptı.

"Mücadeleye devam"

Milli Savunma Bakanı Akar şöyle devam etti:

"Komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerine iğne ucu kadar halel gelmemesi için mücadelemizi azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz"

Kaynak: TRT Haber