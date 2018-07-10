Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu. Akar yeni sistemin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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