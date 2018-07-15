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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ'nün darbe girişiminin 2. yılında, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne gitti.

FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarını ziyaret eden Bakan Akar, mezarlara çiçek bıraktı ve dua etti.

Şehitlikteki diğer mezarlara da çiçek bırakan Hulusi Akar, yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst rütbeli asker olmuştu.

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi ise Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara dair çatı iddianamede "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karşıyaka Mezarlığı, fetö, cebeci şehitliği, ankara
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