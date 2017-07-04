Milli Savunma Bakanı Fikri Işık TRT Haber'e konuştu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını yanıtladı.

TRT Haber'de soruları cevaplayan Bakan Işık'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Bakan Işık, “Milli Hava Savunma Sistemi ile ilgili kendi füze hava savunma ve uydu fırlatma sistemimizin geliştirilmesi için kararlıyız. S-400 Füze Savunma Sistemi için Rusya ile teknik çalışmalar bitti. Nihai karar noktasına gelindi." "Manisa'daki asker zehirlenmeleri ile ilgili gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. Altay Tankının geliştirilmesi projesinde açık ihale yapacağız yakında seri üretimle ilgili son kararı vermiş olacağız." dedi.

TSK'dan FETÖ ihraçları ile ilgili Bakan Işık, "Yakında ihraçlar olacak ama sayı vermek mümkün değil." diye konuştu.

Bakan Işık, Katar'daki Türk Askeri Üssü için, “Katar’daki Türk Üssü’nün dostlarımızı neden rahatsız ettiğini anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...