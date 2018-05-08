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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli'den olası Münbiç operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli'den olası Münbiç operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, olası Münbiç operasyonuyla ilgili "Görüşmeler sürüyor, ABD ile diplomasiyi sürdüreceğiz." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Canikliden olası Münbiç operasyonu açıklaması

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Etiketler: operasyon, nurettin canikli, munbic, Milli Savunma Bakanı
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