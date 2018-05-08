Milli Savunma Bakanı Canikli'den olası Münbiç operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, olası Münbiç operasyonuyla ilgili "Görüşmeler sürüyor, ABD ile diplomasiyi sürdüreceğiz." dedi.
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