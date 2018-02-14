Milli Savunma Bakanı Canikli: Zeytin Dalı Harekatı terör örgütleri bitene kadar sürecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı.

Canikli, günün son programında ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteğin sonlandırılması istendi

Canikli mevkidaşı Mattis'e Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütleri bitene kadar süreceğini söyleyerek ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.

Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.

Bakan Canikli, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya geldi.

Öte yandan Bakan Canikli'nin, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile yapacağı görüşme yarına alındı.

Kaynak: AA