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Milli Savunma Bakanı Canikli: YPG/PKK organik bağını tespit eden belgeleri sunduk

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis'le görüşmesinde ABD'nin terör örgütlerine verilen desteği kesmeleri için gerekli belgeleri sunduklarını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Canikli: YPG/PKK organik bağını tespit eden belgeleri sunduk

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile dün Brüksel'de yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

YPG/PKK organik bağını tespit eden belgeleri sunduklarını aktaran Bakan Canikli, "ABD'ye YPG'ye verilen desteği kesmesini söyledik. Terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil Türkiye ile birlikte çalışmanın doğru olduğunu ifade ettik" dedi.

"PYD/YPG'ye verilen her türlü destek sonlandırılmalı"

Canikli, PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu belirterek, "Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik" açıklamasını yaptı.

"YPG/PKK'nın aynı yerden yönetildiğini anlattık"

Terör örgütlerinin her zaman birbirleriyle işbirliği içinde olduklarını aktaran Canikli, "YPG/PYD'yi PKK'dan ayırabileceklerini düşünüyorlar, bunun rasyonel olmadığını söyledik. YPG/PKK'nın aynı yerden yönetildiğini anlattık" diye konuştu. 

Bakan Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'dan kaynaklanan sivil kaybı olmadığını da vurguladı.

Canikli ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olumsuz değerlendirmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, milli savunma bakanı nurettin canikli, james mattis, ABD Savunma Bakanı James Mattis
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