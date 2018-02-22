Milli Savunma Bakanı Canikli: Terörün yanında kim olursa olsun hedefimizdir

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "A 400 C Seviyesi Bakım Kabiliyeti Kazanım Töreni'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canikli, "Şu anda Suriye rejimi tarafından Afrin'e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin Afrin'de o bölgede yürüttüğümüz terörle mücadelenin sonucunu değiştirme kapasitesi hiçbir zaman yoktur ve olmayacaktır da. Terörün yanında kim olursa olsun o da bizim hedefimiz olacaktır" dedi.

Bakan Canikli şöyle devam etti:

Birisi terörle herhangi bir şekilde birlikte orada (Afrin) bulunursa bu, bizim terörle mücadelemizi ortadan kaldırmaz, bizi zayıflatmaz, bizi caydırmaz, bizi engellemez, sadece teröriste destek vermek için gelen gruplar da bizim hedefimiz haline gelir. Teröriste destek veren teröristtir"