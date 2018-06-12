Milli Savunma Bakanı Canikli: Terörü tamamen ortadan kaldırana kadar orada kalacağız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Canikli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Operasyon 2 gün önce başlamadı, önceden planlanmıştı"

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı. Bu operasyon 2 gün önce başlamadı, daha önceden planlanmıştı. Seçim süreci ile hiçbir alakası yok."

[Kandil'e operasyon] Milli Savunma Bakanı Canikli: Seçim var yanlış anlaşılabilir gibi bir ruh içerisinde olmadık. Çünkü işin gereklilikleri neyi icap ediyorsa o yapılıyor. Dolayısıyla seçimle alakası yok.https://t.co/eZsTDXKejp pic.twitter.com/6YBgbcfjM6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Haziran 2018

"Üs bölgeleri oluşturduk"

"Bu bölgede üs bölgeleri oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. Üs bölgeleri oluşturulmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı.Üs bölgelerindeki tahkimatlar belli bir aşamaya geldi, şimdi bir sonraki sürece geçiyoruz."

"Teröristler temizlenene kadar oradayız"

"Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Geçici operasyon yapıp dönmek değil."

Milli Savunma Bakanı Canikli: Kuzey Irak'ta terörü tamamen bitirene kadar orada kalacağız.https://t.co/eZsTDXKejp pic.twitter.com/KN8tkf2zBA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Haziran 2018

"Yılbaşından bu yana 500 terörist etkisiz hale getirildi"

"Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi."

"Dağlık bir arazi, ciddi sızmalar konusu"

"Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu."

"[Kandil'e operasyon] Milli Savunma Bakanı Canikli: Sivil halka zarar gelmeden bütün bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Bu konuda çok tecrübeliyiz. Dünyanın hiçbir ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki hassasiyetine erişememiştir."

[Kandil'e operasyon] Milli Savunma Bakanı Canikli: Sivil halka zarar gelmeden bütün bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Bu konuda çok tecrübeliyiz. Dünyanın hiçbir ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki hassasiyetine erişememiştir.https://t.co/eZsTDXKejp pic.twitter.com/bguw0qeTee — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Haziran 2018

İran ile görüşmeler

"Kandil de dahil oradaki bütün terörist unsurlara yönelik yapılacak harekatta, İran'ın gerekli desteği vermesi noktasında çok açık bir şekilde konuya sıcak yaklaştıklarını ifade ettiler her ortamda."

"Teröristleri korumaya yönelik çaba içerisinde"

"Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek."

"Kuzey Irak'tan teröristler devamlı saldırıyorlar. Bütün onlar ortadayken Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunu etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik, aslında teröristleri korumaya yönelik bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz bir kez daha. Çok üzüntü verici bir hadise."

İnce'nin İsmail Metin Temel'le ilgili sözleri

"Afrin'e girdiği için, teröristleri temizlediği için şimdi onun intikamı alınıyor."

"Muharrem İnce'nin ne morale ihtiyacı var? Esas fedakarlığı yapan askerlerimiz ve onların komutanları. Bütün askerlerimiz, komutanlarımız o ateş hattında bu toprakları canları pahasına korumaya çalışıyor, gerektiğinde şehadete yürüyor korkusuzca. Esas morale ihtiyacı olan onlar."

"Terörle mücedele edene hakaret ediyorlar"

"(CHP) Demirtaş gibi kişileri de destekleyeci, onların serbest bırakılması ya da o anlama gelebilecek açıklamalarla onlara destek verenlerin yanında bir duruş sergiliyorlar. Terörle mücadele edene hakaret ediyor, teröre destek verenin yanında bulunuyor. Terörle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli olan yaklaşımdır bu. Ama maalesef CHP, genelde Sayın Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayları İnce de benzer yaklaşım içerisinde."

Teröristler Münbiç'ten çıkarılacak

" (ABD ile) Her şey birlikte yapılacak. Bizim açımızdan bakıldığında bu mutabakatın amacı Münbiç'in YPG/PYD unsurlarından temizlenmesi.

Bizim baştan beri düşüncemiz şu; Suriye iç savaşı başlamadan önceki demografik yapıya uygun ve onu yansıtacak şekilde yerel yönetimler oluşturulacak. Yerel yönetimde yer alacaklar da yine Amerika ve Türkiye tarafından birlikte belirlenecek.

Sayın Mattis'le görüşmemizdeki 'hiçbir şekilde oyalama olmayacağı' ifadesi son derece önemlidir, bizim açımızdan. Bu ifadeyi çok açık ve net bir şekilde kullanmıştır.

YPG/PYD'nin PKK'nın bir parçası olduğu, onlar tarafından kumanda edildiği, aynı terörist havuzunu kullandıkları konusunda ikna olmuş durumdalar. İkna olmamış olsalardı bu mutabakat sağlanmamış olurdu.

Burada PYD/YPG'yi, terör uzantılarını, terör yapılanmasını ABD ile mutabakata vararak çıkartmayı, Suriye'nin tamamında da terör örgütlerinin birlikte temizlenmesinin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz."

2004'te İsrail'den alınan İHA'lar

"Çok da büyük paralar ödedik ama hiçbir zaman etkili bir şekilde kullanamadık. Arızalandığında teknisyenler 6 aydan önce gelmedi. Başındaki kullanıcılar da İsrail'den geldi, bizim kullanımımıza vermediler. Dolayısıyla bu ürünlerin ürettiği istihbarat bilgiler, fotoğraflar hepsi önce İsrail'e gitti, oranın süzgecinden geçtikten sonra bize geldi."

"Savunma sanayisindeki gelişmenin en önemli şahidi Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Operasyonu'nun bizzat kendisidir."

"Örtülü ambargo ile karşı karşıyayız"

"Şu anda birçok ürünü, silahı, mühimmatı, parasını verdiğimiz halde dostlarımızdan ve müttefiklerimizden alamıyoruz. En azından geciktiriyorlar. Silah ve mühimmat üretiminde kullandığımız bazı yedek parçalarda da örtülü ambargo ile karşı karşıyayız. Amerikan firmaları, Alman firmaları, Avusturya firmaları..."

"AKINCI taarruz SİHA'sı 2020'de teslim edilecek"

"AKINCI ismi verilecek taarruz SİHA'ları için bir firmayla sözleşme imzaladık. İlk teslimat 2020'de yapılacak. AKINCI taarruz SİHA'sı aslında insansız savaş uçağına giden yolun son aşaması. F35'lerin insanlı son savaş uçağı olduğu kabul ediliyor. Artık bundan sonra yeni model insansız savaş uçağına geçiş şeklinde."

Güdümlü mühimmat

"Çok namlulu roketatarları çok daha teknolojik hale getirmek ve dünyanın hiçbir ülkesinin sahip olmadığı şekilde onların mühimmatının da güdümlü hale getirilmesi için çalışma başlattık. Bu, teknolojinin son noktası. Sadece onun değil, fırtına obüsünün ve tank mühimmatının da güdümlü hale getirilmesi konusunda çalışmalarımız var."

Bedelli askerlik

"Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız son noktayı koydu. Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz."

Askerlik süresi

"Bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmuyor."

Kaynak: AA