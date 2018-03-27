Milli Savunma Bakanı Canikli: S-400 füze alımı F-35 alımını etkilemez

Türkiye, milli uzun menzilli füze ve hava savunma sistemini geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en etkili hava ve füze savunma sistemlerinden biri olan S-400 sistemini almak için Rusya ile imzalar atıldı.

ABD yapımı patriotlardan daha etkili olan S-400'ler ile Türk ordusu daha güçlü olacak.

"Erken teslimat için görüşüyoruz"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Cankli, S-400'lerle ilgili önemli mesajlar verdi.

Canikli, "Rusya'dan S-400 füze sistemi alımı, ABD'den F-35 savaş uçakları alımını etkiler mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Alımda bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta erken teslimat için zaman zaman Rusya ile görüşülüyor. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz."

"Parasını vermişiz, karşılığı yerine gelecek"

"ABD Kongresi'nde bunun engellenmesine yönelik kulisin döndüğü ifade ediliyor." sözleri üzerine Canikli, şunları söyledi:

"Bu, her şeyden önce ticari bir faaliyet. Anlaşmalar yapılmış. Biz, anlaşmalar muhaceresinde üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz. Dolayısıyla olaya öyle bakmak lazım. Bunların paraları ödenmiş ve ödenmeye devam ediliyor. Uluslararası kurallar var. Baştan yürütülmek, yapılmak istenen bir proje olsa, dediğiniz doğru. Ama öyle şey olmaz. Parasını vermişiz, karşılığı yerine gelecek. Biz görevlerimizi, yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz. Buna bağlı olarak, anlaşma ve anlaşmada yer alan kurallar çerçevesinde bütün taraflar edimlerini yerine getirecekler. Bu kadar basit bir şey."

Kaynak: İHA, TRT Haber, AA