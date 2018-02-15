Milli Savunma Bakanı Canikli: Mattis, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söyledi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile dün Brüksel'de yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

YPG/PKK organik bağını tespit eden belgeleri sunduklarını aktaran Bakan Canikli, ABD'den YPG'ye verilen desteği kesmesini söylediklerini, terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil Türkiye ile birlikte çalışmanın doğru olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

Canikli, "Mattis ise bu örgütü PKK'dan ayırabileceklerini ve hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini belirtti, biz bunun mümkün olmadığını söyledik" dedi.

"YPG/PKK'nın aynı yerden yönetildiğini anlattık"

Canikli, terör örgütlerinin her zaman birbirleriyle işbirliği içinde olduklarını aktardı.

"ABD'de PYD-YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri, bizim açımızdan tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri gibi bir kabul var, bunun mümkün olmadığını düşünüyoruz."

"PYD/YPG'ye verilen her türlü destek sonlandırılmalı"

Canikli, PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu belirterek, "Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik" açıklamasını yaptı.

Bazı ABD'li yetkililerin ve generallerin talihsiz beyanları konusunda rahatsızlığın iletildiğini aktaran Canikli, bu durumun ilişkilere zarar vereceğinin ifade edildiğini de söyledi.

Bakan Canikli ayrıca Mattis'in, Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerine saygı duyduklarını, sınır güvenliğini sağlamada yürütülen mücadelede anlayışlı olduklarını ve artık daha aktif destek vereceklerini ifade ettiğini de dile getirdi.

"Türkiye olarak bütün dünyaya bu harekatın haklılığını iyi anlatabildik"

Bakan Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin üç gündür yapılan görüşmelerde hiçbir ülkeden harekatın durdurulması hakkında bir talep olmadığını da söyledi.

"Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin üç gündür yaptığımız görüşmelerde, özel görüşmelerde de hiçbir ülkeden bu konuda, bu harekatın durdurulması ya da o anlama gelebilecek bir talep olmadı. Türkiye olarak bütün dünyaya bu harekatın haklılığını iyi anlatabildik, anlattığımızı düşünüyoruz ve bu anlamda psikolojik üstünlüğün Türkiye'de olduğunu görüyoruz."

Bakan Canikli ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'dan kaynaklanan sivil kaybı olmadığını da vurguladı.

"Harekatla ilgili hiçbir olumsuz değerlendirme söz konusu değil"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Türkiye'nin orantılı ve ölçülü bir biçimde karşılık vermesini bekliyoruz" açıklamasına ilişkin Bakan Canikli, şunları söyledi:

"Sayın Genel Sekreter'de, Zeytin Dalı Operasyonuyla ilgili hiçbir olumsuz değerlendirmede bulunmadı. Elbette NATO Genel Sekreteri olarak, böyle bir çatışma ortamında genel beklentiler, talepler olarak bunları gündeme getiriyor."

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA