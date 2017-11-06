Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar'daki TSK birliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakan Canikli, Doha'daki resmi ziyaretleri kapsamında Katar TSK Kara Unsur Komutanlığına gelişinde subay ve astsubaylar tarafından karşılandı.

Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı personeline hitap eden Bakan Canikli, askerlerin Doha'da Türk milletini temsil ettiğini belirtti.

"Türkiye üzerinde operasyon yapmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak"

Türk bayrağının bölgede barışı ve huzuru sürdürmek üzere dalgalandığını dile getiren Canikli, şunları söyledi:

"Bayrağımızı bu coğrafyada siz dalgalandırıyorsunuz. Türk milleti, sizinle gurur duyuyor. Türkiye, Çok ciddi bir tehditle karşı karşıya. Sadece Türkiye değil dostlarımız da aynı zamanda. Özellikle Ortadoğu ve Körfez coğrafyasında ülkelerin haritaları sınırları yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Türkiye üzerinde de operasyon yapılmaya çalışılıyor ama hamdolsun milletimizin çelik gibi iradesi, TSK ve güvenlik güçlerimizin kahramanca duruşuyla bugüne kadar ulaşamadılar ve bundan sonra da ulaşamayacaklar."

Türk bayrağı göndere 2015'te çekildi

Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı, Türkiye ile Katar arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışlası'na konuşlandı.

Türk bayrağı 8 Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda törenle göndere çekilirken, 29 Ekim 2015'te Katar Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Zafer-2015 Tatbikatı, Türk personelin katılımıyla ortak icra edildi.

Kaynak: TRT Haber/AA