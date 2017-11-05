Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar'da

Türkiye’nin Katar’daki en büyük savunma sanayi projesi olan AW 139 Helikopter Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından törenle açıldı.

Canikli, açılış töreni için geldiği Al Udeid Askeri Üssü'nde Katarlı Bakan Al-Attiyah tarafından karşılandı. İki bakanın merkez hakkında aldıkları brifingin ardından törenin yapıldığı salona geçildi. Tören, HAVELSAN yetkililerince yapılan merkeze ilişkin sunumla başladı. Sunumun ardından simülasyonda arama kurtarma görevine yönelik uçuş eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim uçuşu, tören salonundakilerce de izlendi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, törendeki konuşmasında, Katar’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Bakan Canikli, Türkiye ve Katar'ı iki dost, kardeş, stratejik ülke olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik seviyede olduğunu, savunma alanındaki ilişkileri de bu seviyeye en kısa sürede çıkaracaklarını dile getiren Bakan Canikli, açılan merkezin bu yöndeki önemli adımlar arasında yer aldığını söyledi.

Savunma teknolojisine sahip olmayan ülkelerin uzun dönemde hayatiyetlerini sürdürmelerinin zor olduğunu ifade eden Canikli, şöyle konuştu:

"Savunma teknolojisini sadece geriden takip ederek ayakta kalamayız. Biz bunu Türkiye olarak sayısız kereler, bazen acı örneklerle anladık. Son 10 yılda özellikle savunma sanayisinde yaşadığımız gelişme gerçekleşmemiş olsaydı Türkiye'de bugün saldırılara karşı koymamız hemen hemen mümkün olmazdı. Çünkü müttefiklerimizden, halen de en ihtiyacımız olduğu anda, terörle mücadele başta olmak üzere, ihtiyacımız olan sistemleri para ile satın alamadık. Bunlardan birini hava savunma sisteminde şu anda yaşıyoruz. S- 400 savunma sistemine acil ihtiyacımız var. Bugün dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyoruz. Büyük oranda kendi geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bunu yapıyoruz. Bir noktaya geldik. Bu imkanlarımızı hep birlikte daha da geliştirmemiz gerekiyor."

"İHA sistemlerinde Türkiye, dünyanın teknolojisini bir yerden yakaladı"

Teknolojinin hızla geliştiğine dikkati çeken Canikli, "Özellikle İHA sistemlerinde Türkiye, dünyanın teknolojisini bir yerden yakaladı" diye konuştu.

Geleceğin insansız hava araçları üzerine kurulacağını vurgulayan Canikli, "F-35 savaş uçakları muhtemelen son insanlı, pilotlu savaş uçağı olacak." dedi.

Kaynak: AA